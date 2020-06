Homem é morto a tiros na frente da esposa em Rio Branco; filho de pastora escapa por pouco

André Saraiva da Costa, de 34 anos, foi morto a tiros e Gerdeildo dos Santos Anoran, 36, foi ferido com três disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (29), na Travessa do Sol, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a ação foi efetuada por cerca de 10 homens fortemente armados, que saíram de uma área de mata que fica na divisa do Conjunto Habitacional Cidade do Povo e o residencial.

Na primeira ação, os criminosos invadiram a casa de uma pastora evangélica para matar o filho da religiosa, na primeira rua do residencial, mas o jovem escapou pulando o muro da residência.

Em seguida, o grupo foi até Travessa do Sol e invadiram a casa de André Saraiva da Costa. O homem foi executado na frente de própria esposa. A mulher saiu ilesa. O corpo de Saraiva foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

Após efetuarem o crime, os bandidos foram até a casa de Gerdeildo dos Santos Anoran e feriram o homem com três tiros, sendo um na mão, um na orelha e outro no abdômen. Ele foi socorrido por terceiros e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Segundo Distrito, em seguida foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Ainda segundo os populares, os bandidos invadiram mais duas residências no residencial e roubaram vários objetos dos moradores. Após a ação, os bandidos fugiram pela área de mata.

Policiais militares estiveram no residencial e colheram informações sobre os criminosos, porém, mesmo após buscas pela região, nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

