Homem é preso adolescente apreendido por tráfico de droga na Cidade do Povo

Elissandra Pereira do Nascimento, de 25 anos, foi preso, e um jovem de 16 anos foi apreendido, acusados de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (3), na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram os dois em via pública em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, foram encontrados 20 tabletes de droga e 10 papelotes de pasta a base de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor acusado, que foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Brazil Confirmados 587,017 +3,037 (24h) Mortes 32,602 +55 (24h) Recuperados 266,132 45.34% Ativos 288,283 49.11%

