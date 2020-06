Homem fica gravemente ferido após colisão entre carro e moto na Avenida Sobral

Segundo os médicos, a vítima teve lesão no quadril, testículos e sangramento no pênis

O motociclista Ray Ferreira das Neves, 32 anos, ficou gravemente ferido após colidir com um carro, na noite desta quinta-feira (24), na Avenida Sobral, no Bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Ray estava trafegando em uma motocicleta modelo Titan 150, de cor vermelha, sentindo bairro-centro, quando acabou colidindo de frente com um carro modelo Gol, de cor vermelho, que vinha no sentido contrário.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de uma loja. O carro entra em uma rua, mas nesse momento, o condutor da moto acaba atingindo o veículo maior. Após a colisão, o motociclista passou voando por cima do carro e foi arremessado por aproximadamente 5 metros de distância.

Ray foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco, pois, segundo os socorristas, a vítima teve lesão no quadril, testículos e sangramento no pênis.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Após os devidos procedimentos, os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

