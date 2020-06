Homem oferece abrigo para desconhecido e é ferido após discussão no interior

O peão de fazenda Aroldo Martins da Silva, 44 anos, foi ferido com um golpe de terçado no rosto, na tarde desta quarta-feira (17), no km 70 da Estrada de Boca do Acre, na BR-317, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares da vítima, Aroldo cedeu abrigo a um homem desconhecido em sua residência que fica em uma fazenda na estrada. No entanto, os dois homens acabaram tendo um desentendimento e começaram a discutir.

Durante a briga, o desconhecido pegou um terçado e feriu o pescoço de Aroldo, que teve um importante vaso sanguíneo atingido. Após a ação, o homem fugiu do local.

Em seguida, Aroldo foi socorrido e levado para Rio Branco em uma caminhonete, mas próximo de chegar a cidade, o veículo foi interceptado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro da capital, em estado estável.

O autor do crime não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.

