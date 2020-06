Homem possivelmente alcoolizado é atropelado por moto na Avenida Sobral

Francisco Souza dos Santos, de 25 anos, foi atropelado por uma motocicleta, na noite desta quarta-feira (3), próximo à Distribuidora da Val, na Avenida Sobral, no Bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Francisco estava alcoolizado no momento do acidente e tentava atravessar a avenida, quando um motociclista, que não teve o nome divulgado, trafegava no sentido centro-bairro atropelou o homem. Com o impacto da colisão, a vítima caiu e bateu a cabeça. Já o motociclista, ao colidir com o homem, perdeu a direção da moto, bateu em uma cerca e caiu sobre a calçada.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias sendo uma de suporte básico e outra avançado. A unidade básica realizou os primeiros atendimentos nos dois homens e, em seguida, chegou a unidade avançada, que levou o Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O motociclista sofreu escoriações e acabou com um corte profundo no nariz. Um amigo do condutor levou o rapaz ao PS, e outras pessoas guardaram a moto que tinha ficado caída sobre a calçada.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado. A ocorrência não foi registrada no CIOSP e nem na Delegacia de Flagrantes.

