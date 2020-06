Horóscopo 2020: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Imprevisto e oportunidade poderão movimentar a área financeira, hoje. Perder aqui e ganhar ali farão parte das experiências de Lua e Urano em Touro que também apontarão novas maneiras de ganhar dinheiro e alterarão padrões de consumo. Compras on-line para a casa darão agilidade e evitarão deslocamentos desnecessários. Se puder, será gostoso trabalhar em casa.

Touro (21/04 – 20/05)

Mude a imagem, reinvente o projeto de vida e projete um novo futuro. Lua e Urano em seu signo anunciam revoluções. Poderá rolar ansiedade por novos caminhos e soluções. Conte com empatia e novidades inesperadas que virão pelas redes sociais. Comunicações ainda estarão abertas. Aproveite para firmar contatos, hoje. Amanhã Mercúrio ficará retrógrado.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Ideias para ganhar dinheiro e equilibrar o orçamento poderão surgir como faíscas, hoje. Os sonhos também darão boas dicas. As melhores soluções virão em momentos de relaxamento. Aproveite para cuidar da energia e equilíbrio com práticas espirituais, meditação, detox ou novos conceitos de alimentação. Mudanças virão para melhor. Conquistas na carreira.

Câncer (21/06 – 22/07)

Ótima integração com a equipe e atividades de grupo darão sabor ao dia. Conversas gostosas nas redes sociais firmarão novas amizades virtuais. Aproveite os últimos dias que antecedem o aniversário para fazer um balanço da vida e encerrar um longo ciclo, com novos objetivos pessoais e visão de futuro. Amor em fase de transformações. Reveja expectativas.

Leão (23/07 – 22/08)

Uma oportunidade de evolução da carreira virá na direção dos sonhos. Projete a imagem profissional, inove e assuma mais poder. Ótimo momento para planejar o futuro e mudar o lifestyle. A atenção à saúde será indispensável e não apenas por causa do coronavírus. Valerá cuidar do corpo com exercícios e evitar comer demais ou de menos. Discipline hábitos.

Virgem (23/08- 22/09)

Se você pensa em mudar tudo e começar uma vida nova em outra localidade, contará com bons apoios, de amizades e de pessoas influentes. Fase de evolução da carreira. Novo projeto profissional trará maior prestígio e visibilidade. Alguns acertos pelo caminho dependerão de acordos nas relações e de coragem para encarar novas experiências.

Libra (23/09 – 22/10)

Maior compromisso com seus potenciais e futuro. As responsabilidades aumentarão. Determine metas mais altas na carreira e desenhe estratégias. O dia trará revelações. Sentimentos profundos transformarão antigos padrões e comportamentos. Bom para criar planos de longo prazo no amor e dissolver dores do passado. Inicie atividade física. Conquistas relevantes.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Surpresa gostosa no amor! Conversa íntima trará planos a dois, carinho, confiança e mais romantismo. Aproveite para melhorar o entendimento e tomar decisões em conjunto, hoje. Se estiver só, alguém de longe balançará o coração e despertará desejos de aventuras. Cenário positivo para mudanças e novos projetos. Saúde mais frágil. Fique em casa e reforce cuidados.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Novidade de trabalho. Proposta, aprovação de orçamento ou de projeto, chegará em boa hora. Visualize uma oportunidade que poderá dar um respiro nas pressões financeiras. Lua e Urano apontarão soluções tecnológicas que facilitarão operações on-line. Simplifique a rotina. Casamento com novos planos. Decisões de moradia cobrarão desapegos. Arrume a casa.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Paixão, conversas carinhosas e criatividade animarão o dia e inspirarão o trabalho que está em fase de elaboração. Bom para dar forma a um novo projeto e aprofundar o relacionamento com parceiros. Paciência e tolerância serão fundamentais nesta fase. Suavize o tom das palavras e aumente o entendimento nas relações. Novidades dos filhos. Casamento em alta!

Aquário (21/01 – 19/02)

Soluções para a casa, ou proposta atraente de negócio imobiliário garantirão maior estabilidade e conforto. As peças do quebra-cabeça irão se encaixando, uma a uma nesta fase de adaptações e de reinventar a vida. Amor e filhos com mais acordos. Bom para falar de sentimentos e encontrar novas formas de estar junto. Descubra prazeres diferentes.

Peixes (20/02 – 20/03)

Palavras emocionadas aproximarão quem anda distante. Ligue para os irmãos, amores, filhos, vizinhos e passeie pela internet. As conversas de hoje mostrarão que você se importa com todos e criarão laços afetivos fortes. Família e uma antiga relação com sentimentos parados no ar. Retome contatos e esclareça o passado. Pesquisas e estudos estarão aquecidos.

