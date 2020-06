Horóscopo 2020: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Veja todas as previsões para o seu signo hoje! Confira o horóscopo e saiba o que os astros reservam para você neste dia

Áries (21/03 – 20/04)

O humor poderá oscilar, hoje. Talvez não dê para você fazer tudo que quer, o jeito será encontrar alguma atividade divertida em casa mesmo. Criar, brincar com os filhos ou aproveitar para conversar mais com a família e o par, acertar contas e trocar mensagens com amigos ou grupos serão boas possibilidades no momento. Novo plano de carreira em andamento.

Touro (21/04 – 20/05)

Hoje vai bater saudade de outros tempos ou de alguém especial que está distante. Aproveite para curtir fotos antigas, deixar a casa mais aconchegante e planejar o trabalho com calma. O pagamento poderá atrasar ou encolher um pouco nesta época de restrições. Já os vínculos verdadeiros se tornarão mais fortes a cada dia. Cuide da família e siga com fé.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Vênus estacionada em seu signo finalizará conflitos de relacionamento. Amplie o diálogo no amor. O dia facilitará a expressão dos sentimentos. Imprima mais emoção nas palavras e conte com maior acolhimento. Entusiasmo com estudos e novos focos de interesse. Pesquise novidades e tendências. Amigos darão boas dicas de investimento e administração financeira.

Câncer (21/06 – 22/07)

Deixe as fantasias de lado e foque nas soluções práticas. Bom momento para pensar no futuro e mudar padrões de consumo. Evite desperdícios financeiros com compensações ilusórias e compras por ansiedade. Mercúrio retrógrado em seu signo trará reflexões profundas que redirecionarão objetivos pessoais e também favorecerão a vida íntima. Inicie novo ciclo.

Leão (23/07 – 22/08)

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para reinventar a vida, mudar o comportamento e planejar o futuro. Inovações na carreira e rotina diferente virão no pacote. Hora de dar crédito aos sonhos e finalizar um longo ciclo com sensação de “missão cumprida”. Conte com apoio de amigos e do par. Se estiver só, um romance poderá começar como amizade virtual.

Virgem (23/08- 22/09)

Relacionamentos profissionais se estabilizarão, a partir de hoje. Depois de muitos altos e baixos, dúvidas e negociações, será possível dar forma a um novo projeto de trabalho e firmar parcerias. Cultive emoções positivas. Meditação, terapia e um pouco de interiorização contribuirão com maior bem-estar. Amor com mais imaginação e atitude. Tome a iniciativa.

Libra (23/09 – 22/10)

Dia de imprevistos e também de surpresas gostosas. Troca de mensagens com amigos alegrarão o coração. Ética, honestidade e retidão de caráter contarão pontos nas escolhas. Separe o “joio do trigo” e construa relações de confiança. Movimentações na equipe poderão gerar ansiedade. Bom momento para se estabilizar no amor e investir na evolução da carreira.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Iniciativas certeiras no trabalho. Discuta ideias, prazos e metas. Momento de conquistar popularidade e projeção. Talvez precise adiar um plano da vida íntima e focar na carreira. O dia trará oportunidade de aumentar a exposição profissional e abrir uma porta de sucesso. Amor com cumplicidade e entendimento das diferenças. Mais harmonia com a família.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Interesse pelos estudos ou mudança para outra localidade desenharão um cenário otimista. Vênus se prepara para o movimento direto na área afetiva, o que trará mais estabilidade e harmonia no casamento ou sociedade. Bom também para firmar novas relações e ampliar perspectivas. Transação imobiliária com maior poder de negociação. Cuide do patrimônio.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Sentimentos profundos e desejos de mudança inspirarão planos da vida íntima. Assuntos financeiros estarão em destaque no trabalho. A partir de hoje, harmonia com parceiros e acordos comerciais trarão perspectivas de estabilidade. Amor em fase de discussões sobre moradia, família e segurança. Reflexões sobre o projeto de vida incluirão estudos e mudanças.

Aquário (21/01 – 19/02)

Encare conversas delicadas no trabalho ou renegocie contratos. Saúde e amor estarão em primeiro lugar. Sentimentos generosos intensificarão o casamento, apesar das inseguranças financeiras. Vênus trará mais firmeza e motivação nas relações próximas. Relaxe, respire e cultive pensamentos positivos. Hora de descomplicar a cabeça e focar nas soluções práticas.

Peixes (20/02 – 20/03)

Dia confuso no trabalho. Aproveite para refletir, desenvolver ideias e criar novos projetos. Vênus trará mais harmonia nos relacionamentos próximos. Você poderá concretizar um sonho antigo da vida familiar ou de moradia e tornar o cotidiano mais gostoso. Mercúrio retrógrado levantará assuntos delicados dos filhos ou do par. Reflita sobre o prazer e renove conceitos.

