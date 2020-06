Horóscopo 2020: confira a previsão desta quinta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Sensibilidade amplificada. Ouça a voz interior e evite erros. Bom momento para questionar verdades e escolhas. Não será qualquer conversa que despertará seu interesse. Cheque informações e não se iluda com aparências. Se você sentir algo estranho numa proposta ou situação, leve em consideração e siga a intuição. Dúvidas ampliarão opções. Não tenha pressa.

Touro (21/04 – 20/05)

Foque nas atividades de grupo com propostas concretas. Hora de formalizar projetos e associações com critérios de escolha mais exigentes e abandonar ilusões. Fraudes, fake news e erros de julgamento ficarão claros hoje. Acerte o rumo e não caia em “roubada”. Bom momento para estabilizar as finanças e relações familiares. Valorize os vínculos permanentes.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Futuro mais atraente. Uma proposta inesperada virá na direção dos sonhos. Abrace sua missão e também dê andamento a assuntos jurídicos. Defesa de valores éticos, empatia e responsabilidade social, além de beleza e elegância, marcarão sua presença nas redes sociais. Apoie amizades e brilhe numa atividade de grupo. O orçamento ficará mais equilibrado.

Câncer (21/06 – 22/07)

Compromisso com o futuro e o desenvolvimento pessoal desenharão cenário otimista para alcançar metas profissionais e pessoais. Fase de autoconhecimento e de crescimento espiritual. Desfaça confusões de julgamento e ilusões. Um longo ciclo chegará ao fim. Encerre processos do passado e pratique nova filosofia de vida. O dia trará mais prestígio e otimismo.

Leão (23/07 – 22/08)

Bom momento para decidir mudanças e planejar o futuro. Troca de confidências com uma amizade esclarecerá dúvidas e fortalecerá convicções. Panorama positivo para expansão do trabalho e das relações sociais. Conexões com amigos de outros lugares trarão informações motivadoras. Alargue horizontes e inove a carreira. Ideias originais enriquecerão seus projetos.

Virgem (23/08- 22/09)

Com Lua na área afetiva, carinho e sonhos românticos alimentarão o coração. O dia favorecerá o amor e os relacionamentos próximos. Ambiente profissional poderá ter clima confuso hoje. Aguarde respostas ou novas diretrizes com paciência. Se estiver em busca de emprego, será bom momento para novos contatos e descoberta de oportunidades.

Libra (23/09 – 22/10)

O trabalho ganhará dose mais alta de inspiração hoje. Bom para divulgar serviços, tornar produtos mais atraentes para o público ou disputar vaga de emprego. Comunicações profissionais estarão aquecidas. Fique de olho também nas oportunidades de cursos e desenvolvimento pessoal. Marque presença nas redes sociais. Poder de influência em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Embarque numa nova dimensão do amor. Momento de descobrir prazeres diferentes, aprofundar uma relação especial e construir vínculos afetivos mais fortes. Poder de conquista em alta! Se estiver só, uma paixão no ambiente virtual despertará fantasias. Aproveite a inspiração para produzir arte, criar e enriquecer a atuação no trabalho. Mudanças pela frente!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Hoje vai bater saudade de alguém especial. A Lua trará lindas lembranças de momentos especiais que marcaram uma época de vida. Dificuldades com o par ou com a família cobrarão empatia e mais compaixão. Arrume bagunças, limpe a casa e faça faxina também nas emoções. Bom momento para trabalhar on-line e dar nova forma a um antigo projeto.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Conversas emocionadas aumentarão o entendimento no amor. Bom para expressar os sentimentos e desfazer confusões nos relacionamentos. Trabalho com mais atitude. Ideias inspiradoras poderão resultar em novo projeto. Retome uma parceria, ajuste planos e firme acordo em novos moldes. Orçamento apertado imporá restrições. Troque o ideal pelo possível.

Aquário (21/01 – 19/02)

Abasteça a casa e melhore a rotina com mais organização. Boas perspectivas financeiras no trabalho animarão o clima. O dia favorecerá um negócio imobiliário e acertos com a família. Encerre uma despesa ou reavalie custos. Valores afetivos contarão pontos nas decisões. Controle do orçamento e entendimento no amor trarão mais leveza e tranquilidade.

Peixes (20/02 – 20/03)

Sonhos em destaque, com Lua em seu signo. Se puder, tire o dia para você! Aproveite para se cuidar com carinho, investir na imagem e suprir necessidades pessoais. Dia de novidades e de surpresas gostosas nas redes e trocas de mensagens. Resgate relações, acerte acordos com a família e imprima energias positivas na casa com objetos, cores e toques na decoração.

