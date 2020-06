Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Veja todas as previsões para o seu signo hoje! Confira o horóscopo e saiba o que os astros reservam para você neste dia

Áries (21/03 – 20/04)

Mudanças no papel profissional e trabalho em casa permitirão uma vida mais confortável. Aproveite esta semana para refletir sobre o plano de carreira e o futuro. Encare os assuntos delicados com uma amizade, colega de equipe ou o par e resolva situação incômoda. Opiniões claras e reposicionamentos fortalecerão relações e posição no grupo social.

Touro (21/04 – 20/05)

Finalize um assunto na Justiça ou reflita sobre mover um processo. Decisões que envolvem investimento de dinheiro e de energia terão que ser muito bem pensadas nesta semana. Talvez você mude de ideia sobre um curso ou atividade de grupo. Nos próximos dias, você poderá dar uma virada radical no projeto de vida e focar num empreendimento de longo prazo.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Conte com maior organização financeira. A semana trará decisões sobre o futuro e aposta num novo projeto. Você poderá receber proposta de trabalho ou investir num plano B que terá tudo para dar certo. Circule pelas redes sociais hoje. Amigos trarão novidades inspiradoras. Bom também para intensificar atividades de grupo e discutir assuntos de interesse coletivo.

Câncer (21/06 – 22/07)

Sucesso, popularidade no ambiente profissional e projeção na carreira marcarão esta semana. Lance um projeto, poste nas redes sociais, alcance metas e ganhe maior relevância. O foco no trabalho ajudará a manter a vida organizada e a cabeça no lugar. Cuidados de saúde ainda estarão em primeiro plano. Mantenha o distanciamento social e amplie atividades on-line.

Leão (23/07 – 22/08)

Decisões de mudanças, novas atividades e trocas estimulantes com amigos manterão o astral em alta. Aproveite a semana para se conectar com amizades de outras localidades, ampliar a presença nas redes e ingressar em novos grupos. Cuidados de saúde e excesso de trabalho cobrarão disciplina. Não se exponha a riscos desnecessários. Inovações e sucesso na carreira.

Virgem (23/08- 22/09)

Semana positiva para mudanças e evolução da carreira. Conte com maior exposição profissional, sucesso, convites estimulantes e assuma mais poder. O trabalho ocupará a maior parte do tempo. Amor e filhos também com aumento de demandas nesta fase. Amigos terão que esperar. Nova atividade profissional será bem-sucedida e poderá ampliar os rendimentos.

Libra (23/09 – 22/10)

Aproveite esta semana para transformar antigos padrões emocionais, mudar hábitos, fortalecer os relacionamentos e iniciar nova rotina. Boa alimentação, atividade física e cuidados de saúde contribuirão com maior equilíbrio e vitalidade. Conquistas no trabalho trarão mais prestígio e motivação. Conte com bons resultados e perspectivas positivas pela frente. Harmonia no amor.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Reveja conceitos, filosofias e posicionamentos. A semana trará muitas reflexões e mudanças de opinião. Hora de se ligar nos valores universais, expandir a consciência e abandonar velhos padrões. Um mergulho nos sentimentos trará respostas existenciais e maior paz de espírito. Amor com mais paixão, cumplicidade e planos atraentes.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Acertos e acordos tornarão a vida íntima mais gostosa. Amplie o diálogo com a família e planeje mudanças nesta semana. Diminuir pressões financeiras será fundamental para o seu equilíbrio. Conte com bom poder de negociação e soluções criativas. Segredos de família poderão ser revelados e esclarecer comportamentos. Aprenda com o passado e siga mais leve.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Aumente a produção e espere por bons resultados de trabalho nesta semana. Autoestima positiva, harmonia familiar e rotina equilibrada darão mais leveza à vida. Controle o orçamento e planeje as finanças. Pagamentos poderão atrasar ou não cobrirem toda a despesa. Aprenda com os imprevistos, desenvolva maior flexibilidade e negocie mais. Entendimento no amor.

Aquário (21/01 – 19/02)

Muitas perguntas sobre os prazeres da vida, relações e trocas martelarão na cabeça nesta semana e trarão reflexões. Talvez você mude de opinião sobre escolhas feitas anteriormente e questione valores. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Siga as dicas dos sonhos e extraia o melhor de cada dia nesta época de tantas restrições. Valorize quem fala ao coração.

Peixes (20/02 – 20/03)

Casa e família em foco nesta semana. Fortaleça suas bases de apoio, invista em mais conforto e faça bons acordos nas relações. Marte em seu signo trará atitude e facilitará decisões. Bom período para conquistar amizades, firmar parcerias e ingressar num grupo influente. Escolhas criteriosas garantirão resultados e estabilidade no trabalho. Evite a impulsividade e a pressa.

