Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Resolva assuntos do passado, aprofunde o diálogo e comece fase nova na vida familiar. A semana será positiva para fortalecer as bases afetivas, reformular estruturas e ampliar o conforto. Reorganize o espaço de trabalho em casa e o tempo que dedica a cada atividade. Hora de dar maior atenção aos relacionamentos próximos e valorizar as origens.

Touro (21/04 – 20/05)

Comece um curso on-line, amplie as comunicações e organize ideias. A semana será movimentada por informações importantes e muitas reflexões. Opiniões e posicionamentos ainda poderão mudar. Dúvidas e mal-entendidos se esclarecerão aos poucos. Evite julgamentos precipitados e confrontos com amizades. Resolva assuntos financeiros no amor.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Inicie um empreendimento ou discuta cláusulas de um contrato. A semana trará proposta financeira e ajustes do orçamento. Período favorável para cuidar do patrimônio, planejar compras e decidir investimentos futuros. Padrões de consumo serão repensados. Hora de valorizar o essencial e racionalizar despesas. Coloque as filosofias em prática.

Câncer (21/06 – 22/07)

Novo projeto de vida incluirá investimentos no desenvolvimento pessoal e passo mais amplo na carreira. Reflexões profundas trarão respostas existenciais e redirecionamentos. Aprofunde relações. Conexão com alguém de outra localidade alargará horizontes e alimentará novas esperanças. Amor em fase de reformulações e de mudanças na maneira de se relacionar.

Leão (23/07 – 22/08)

Os sonhos revelarão sentimentos que estavam ocultos e darão dicas de caminhos a seguir. Aproveite a semana para meditar, aprofundar a terapia e cultivar a paz interior. A rotina mudará e cobrará organização. Talvez precise dedicar mais tempo aos relacionamentos próximos e cuidados de saúde. Atividade física regular contribuirá com o equilíbrio emocional.

Virgem (23/08- 22/09)

Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Aproveite a semana para ampliar a presença nas redes sociais, fortalecer a posição na equipe de trabalho e iniciar amizades. Assuntos de interesse coletivo e atividades de grupo cobrarão posicionamentos claros e atitude. Relacionamentos profissionais e trabalho em fase de reflexões. Conquiste alianças.

Libra (23/09 – 22/10)

Carreira em ascensão! Você poderá aprovar um projeto ou lançar produtos e fortalecer a posição profissional. Conte com maior prestígio, popularidade e empatia, nesta semana. No amor, insatisfações e desconfianças poderão vir à tona com Vênus retrógrado. Reflita sobre preconceitos, compromisso com a imagem e valores sociais. Talvez precise rever crenças.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Conexões internacionais estarão aquecidas nesta semana que trará notícias de longe e propostas atraentes no amor e no trabalho. Expanda horizontes e aposte em novas ideias. Um projeto autoral ganhará impulso e apoio de parceiros. Exponha sentimentos, troque confidências e aprofunde uma relação familiar. Amor em nova dimensão. Reveja conceitos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Planeje detalhes, prazos e recursos para uma mudança. A semana trará decisões importantes, acordos e reestruturações. Bom para iniciar outro estilo de vida, diminuir pressões financeiras e elevar padrões de conforto. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Concretize um projeto da vida familiar e ganhe mais tranquilidade. Conversas delicadas trarão maior união no amor.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Emoções fortes, romantismo e carinho intensificarão o amor. Discuta assuntos financeiros e projetos da relação. Orçamento apertado limitará planos. Talvez precise alongar prazos e dividir responsabilidades. Você poderá firmar acordos com parceiros de trabalho e fortalecer vínculos, nesta semana. Aprofunde o diálogo com a família e resolva pendências da casa ou do passado.

Aquário (21/01 – 19/02)

Aproveite a semana para renegociar o salário ou firmar novo contrato de trabalho. Conversas delicadas com chefes ou clientes resultarão em bons acordos. Uma conquista financeira trará maior tranquilidade. Negócios estarão aquecidos. Fique de olho nas oportunidades. Amor com novos prazeres e estabilidade. Despesas com os filhos poderão aumentar.

Peixes (20/02 – 20/03)

Muito carinho no amor, com os filhos e harmonia familiar anunciam uma semana gostosa, com muitas histórias para contar. Atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Ótimo para deixar a casa mais bonita e aconchegante e também para desenvolver projetos de trabalho. Circule nas redes. Novas amizades e parcerias, à vista. A vida pedirá mais paciência.

