Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Mudanças à vista! Decisões importantes sobre o futuro, vida familiar e carreira movimentarão a semana. Júpiter e Plutão alterarão rotas. Acerte o rumo e encontre um caminho de maior realização. Algum desapego também fará parte do pacote. Mudança de padrões trará mais liberdade e leveza. Proximidade com a família. Encare conversas difíceis e resolva o passado.

Touro (21/04 – 20/05)

Algumas crenças cairão. Assuma novos conceitos. Velhas filosofias não farão mais sentido. Fortaleça seu prestígio e reputação nesta semana. Bom para resolver assuntos de justiça, tomar decisões sobre curso ou atividade acadêmica e formalizar um empreendimento. Planos do casamento ou de sociedade poderão mudar. Analise detalhes e renegocie contratos.

PUBLICIDADE

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Resolva assuntos práticos e organize as finanças nesta semana. Mercúrio retrógrado e Sol na área do dinheiro apontarão falhas no gerenciamento, desperdícios, recursos disponíveis e soluções para aumentar os rendimentos. Hora também de esclarecer seus direitos, reunir documentos e avaliar detalhes de contratos. Administre posses e patrimônio com consciência.

Câncer (21/06 – 22/07)

Assuma maior liderança e poder. A semana trará estruturações e desafios no campo profissional. Mercúrio retrógrado em seu signo cobrará atenção ao tom das palavras e esclarecimentos. Sol também em seu signo contribuirá com brilho e empatia nas reuniões, entrevistas e apresentações. Conquiste reconhecimento e construa segurança para o futuro.

Leão (23/07 – 22/08)

A rotina poderá mudar nesta semana. Assuma mais poder no trabalho, inove a carreira e pratique nova filosofia. Hora de fortalecer a confiança nas relações próximas e somar forças. Conte com apoio de amizades, autoridades e pessoas influentes. Conexões internacionais abrirão portas. Você poderá formalizar uma parceria profissional e conquistar maior prestígio.

Virgem (23/08- 22/09)

Decisões de mudança e conexões profissionais poderosas marcarão esta semana que anuncia maior proximidade com sua missão e com amizades do passado. Movimentações na equipe e restrições no trabalho poderão causar desconfortos. Não se envolva com suposições, boatos e disputas de poder. Verdades virão à tona e orientarão suas escolhas. Paixão em alta!

Libra (23/09 – 22/10)

Formalize uma parceria e fortaleça a posição profissional. A semana trará reconhecimento, poder, autoconfiança e maior segurança nas relações. Desfaça um mal-entendido e ajuste metas. Um conflito de relação cobrará desprendimento e uma dose maior de flexibilidade. Use seu talento diplomático e evite confrontos. Abandone um hábito nocivo e equilibre a saúde.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Novo projeto ganhará forma nesta semana. Acelere a produção no trabalho e espere por bons resultados. Fase positiva também para divulgações. Júpiter e Plutão incentivarão estratégias de comunicação e maior exposição. Desenvolva novas habilidades e conquiste maior relevância. Respostas de parceiros e trâmites de documentos poderão atrasar, com Mercúrio retrógrado.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Concretize ideias. Planos de mudança continuarão em destaque nesta semana. Conte com poder de negociação nas transações comerciais, dívidas e cobranças. Você poderá dar uma virada positiva no trabalho e na vida. Experimente uma atividade diferente. Bom período para explorar talentos e criar novos projetos. Harmonia nas relações. Firme parcerias.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

A passagem de Júpiter por Plutão em seu signo anuncia mudança no projeto de vida, nesta semana. Encontre soluções originais para viabilizar projetos do casamento e de trabalho. Assuntos de moradia ou família cobrarão decisões e dose maior de paciência. Negociações em andamento. Conte com atrasos ou alteração de planos e mais liberdade também.

Aquário (21/01 – 19/02)

Mudanças acontecerão de dentro para fora. A passagem de Júpiter por Plutão revelará sentimentos profundos. Bom para transformar padrões emocionais e diminuir pressões internas. Comunicações tensas no trabalho. Talvez precise renegociar um contrato e ganhar espaço para atividades diferentes. Comece um curso on-line. Amor com mais paixão.

Peixes (20/02 – 20/03)

Afastamento de uma amizade e ingresso num novo grupo marcarão a passagem de Júpiter por Plutão que mudará o ambiente social, nesta semana. Bom momento para iniciar projetos. Decida investimentos com calma. O período pedirá cautela e planejamento financeiro. Uma paixão dará sabor intenso à vida. Despesas com os filhos aumentarão. Criatividade em alta!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários