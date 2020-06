Horóscopo 2020: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

A semana terminará com boa projeção e oportunidade na carreira. Mudança no papel profissional trará mais motivação. Reuniões produtivas, harmonia com a equipe e apoio de amigos experientes trarão mais segurança, hoje. Em breve, você conseguirá se movimentar com maior agilidade. Aproveite o dia para eliminar tarefas pendentes e visualizar os sonhos.

Touro (21/04 – 20/05)

Conversas com os filhos, o par ou irmãos serão carregadas de emoções positivas. Termine a semana em sintonia com seus melhores sentimentos e coração tranquilo. Bom também para espalhar boas energias nas redes e conquistar simpatias. Se estiver só, um amor virtual poderá entrar em sua vida de repente. Novas amizades também chegarão. Solte a curiosidade.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Arrumações deixarão a casa mais bonita. Termine a semana com clima aconchegante e descontração. Cuidar das plantas ou contemplar a natureza, observar detalhes e por atenção em cada pequeno momento dará uma gostosa sensação de estar no lugar certo. Amor com mais aventura, dê asas à imaginação. Falta pouco para viabilizar as mudanças que deseja.

Câncer (21/06 – 22/07)

Amigos e equipe trarão novidades. A semana terminará com esclarecimentos e mais motivação. Novas amizades darão no que pensar, nesta fase de reflexões e busca de respostas existenciais. Pesquise cursos on-line. Você poderá encontrar uma opção atraente para uma nova formação. Comunicações abertas, hoje. Circule pelas redes e surpreenda!

Leão (23/07 – 22/08)

Invista no futuro. A semana terminará com decisões financeiras, ajustes no orçamento e visão de negócios. Bom para planejar compras e concretizar projetos pessoais. Um balanço dos últimos tempos fortalecerá planos de mudança. Aproveite este período que antecede o aniversário para encerrar um longo ciclo e renovar os sentimentos. Companheirismo no amor.

Virgem (23/08- 22/09)

Antigas amizades estarão de volta. Coloque a conversa em dia e encurte distâncias. A semana terminará com maior segurança nos relacionamentos profissionais e planos atraentes no amor. Fortaleça a posição na equipe com mais atitude e espírito colaborativo. Grande empatia nos contatos de hoje. Amplie atividades de grupo e conexões com pessoas de fora.

Libra (23/09 – 22/10)

Dia sujeito a distrações e devaneios. Bom para soltar a imaginação e enriquecer atividades criativas. Música, arte, meditação, terapia, farão bem ao espírito. Projetos para o futuro e metas profissionais ficarão mais definidos. Hora de se fortalecer interiormente e fazer escolhas construtivas. Planos de longo prazo trarão segurança no amor e nas parcerias de trabalho.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Nova amizade e conexões com pessoas de outras localidades manterão o astral em alta. A semana terminará com boas notícias de longe e maior interação social. Compartilhe sonhos e aumente a cumplicidade no amor. Bom momento para cuidar da sua reputação com posicionamentos claros. Marque presença nas redes, brilhe e conquiste prestígio.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Se estiver em busca de trabalho, uma proposta que chegará hoje poderá redirecionar a carreira. Ótimo desempenho numa entrevista ou reunião com parceiros. Firme relações e amplie perspectivas. A semana terminará com maior projeção e popularidade. Planeje mudanças e metas profissionais. Você estará mais perto da missão e dos sonhos.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Otimismo e prazer estarão de volta. O dia trará surpresa gostosa no amor e proposta atraente. Decida planos a dois e conte com soluções originais para transpor obstáculos. Conversas íntimas resolverão diferenças. A semana terminará com perspectivas financeiras mais positivas no trabalho e harmonia com parceiros. Inove conceitos e reflita sobre o projeto de vida.

Aquário (21/01 – 19/02)

Fantasias e emoções fortes esquentarão o clima no amor. A semana terminará com planos de mudança na vida pessoal e discussões de contrato no trabalho. A rotina ficará mais gostosa com novas atividades e reformulações na casa. Afaste pensamentos negativos com maior desprendimento material e respostas existenciais. Entenda as leis da vida e siga com fé.

Peixes (20/02 – 20/03)

Empatia com novo grupo social ou equipe de trabalho ampliará trocas, hoje. Aprofunde vínculos e amplie a rede de apoios. A semana terminará com uma conquista pessoal relevante. Bom para decidir rumos, desenvolver ideias e apostar num projeto inovador na internet. Amor com mais emoção e romantismo. Se estiver só, um antigo relacionamento poderá retornar.

