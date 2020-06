Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Veja todas as previsões para o seu signo hoje! Confira o horóscopo e saiba o que os astros reservam para você neste dia

Áries (21/03 – 20/04)

Avalie seus recursos, posses, padrão de consumo e ajuste o orçamento. Bom momento para resolver assuntos financeiros, divulgar o trabalho e ficar por dentro de novos modelos de negócio. Conversas com amigos experientes esclarecerão dúvidas. Companheirismo e acolhimento contarão pontos no amor. Mostre seu lado frágil também e saiba com quem contar.

Touro (21/04 – 20/05)

Com Lua em seu signo, bem-estar e equilíbrio estarão em primeiro lugar. Cuide das necessidades pessoais, da beleza, da sua imagem e jogue a autoestima para cima. Contatos e comunicações profissionais de hoje serão promissores, mesmo que tudo caminhe com mais lentidão. O importante será manter a estabilidade do orçamento, da família e da vida íntima.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Um pouco de recolhimento dará nitidez aos sonhos. Respeite a intuição e avalie os sentimentos. A vontade de se conectar com a natureza, meditar e silenciar os pensamentos estará mais forte, hoje. Bom para relaxar e incluir mais beleza no dia. Atividades criativas estarão aquecidas. Visualize o que quer para o futuro e cultive o bem-estar. Amor estável.

Câncer (21/06 – 22/07)

Inseguranças ou insatisfações poderão vir à tona, nesta manhã. Busque respostas dentro de você e assuma maior compromisso com a construção do futuro. A partir da tarde, entendimento com a equipe e atividades de grupo levantarão o astral. Desfaça ilusões ou confusões de julgamento. O foco na carreira e no desenvolvimento pessoal elevará padrões.

Leão (23/07 – 22/08)

Práticas espirituais, meditação e apoio de amigos manterão sua luz acesa e o astral em alta, apesar das dores e incertezas sobre o futuro. O período da tarde será mais movimentado por contatos e interações nas redes. Tempo de mudanças internas e de muitas reflexões. Faça sua parte para o bem comum e aprofunde amizades. Amor com visão mais realista e cuidados.

Virgem (23/08- 22/09)

Mantenha a fé e a perseverança, nesta manhã. A partir da tarde, você conseguirá melhores resultados no trabalho. Amigos de longe se reaproximarão com novidades e informações importantes. Amplie a presença nas redes sociais e ganhe prestígio profissional. Algumas máscaras cairão, hoje. Fique de olho nas notícias e firme sua posição. Carreira em ascensão!

Libra (23/09 – 22/10)

Reflexões sobre vida e morte, ganhos e perdas, padrões e conceitos de prazer poderão ocupar a cabeça, hoje. Avalie comportamentos. Aceitar limites e conter a ansiedade será um bom desafio para crescer e aumentar seu poder. O equilíbrio emocional será porta de entrada para muitas vitórias que virão no trabalho, na carreira e no amor. Hora de se determinar e vencer!

Escorpião (23/10 – 21/11)

O dia já começará acelerado. Imprevisto na casa, ou com alguém da família, cobrará atenção pela manhã. À tarde, o amor poderá surpreender e despertar lindas fantasias. Espere por emoções fortes, hoje. A Lua inspirará mais carinho, romantismo e ansiedade também. Respire fundo e espere o tempo certo para agir. Por enquanto, a viagem será só nos sentimentos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Saúde e trabalho cobrarão respostas rápidas, hoje. Ajustes na rotina ajudarão a dominar a ansiedade e aproveitar o melhor de cada situação. Bom para iniciar uma atividade diferente, alterar hábitos e investir em maior bem-estar. Proponha acordos nos relacionamentos e promova maior harmonia familiar. Conversas num tom profundo trarão entendimento e união.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Decisões de investimentos cobrarão agilidade. Talvez você descubra uma oportunidade de negócio por acaso, ou tenha que resolver um imprevisto que mexerá com o bolso. Pressões e soluções virão ao mesmo tempo. Ligue as antenas também nas oportunidades de trabalho e no que você poderá fazer para estabilizar o orçamento. Boas negociações e acordos comerciais.

Aquário (21/01 – 19/02)

Mudanças nas estruturas de vida poderão incluir reforma na casa, compra ou venda de um imóvel e novos conceitos de conforto. Surgirão soluções atraentes, hoje. Assuntos de família ganharão nova perspectiva. Transforme padrões e torne a vida cotidiana mais gostosa. Imprevistos com aparelhos eletrônicos. Bom para atualizar tecnologias e facilitar tarefas.

Peixes (20/02 – 20/03)

Informações preciosas chegarão “do nada”, hoje. Descubra novidades, aprenda algo e renove conceitos. Ótimo dia para fazer pesquisa de preços, contatos e impulsionar uma atividade comercial. Notícias poderão causar ansiedade. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro. Escolhas seguirão critérios mais exigentes. Desenvolva ideias e crie novos projetos.

