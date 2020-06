Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Oportunidade de promoção ou nova posição profissional poderá mudar o futuro, com a passagem de Júpiter por Plutão que também anuncia mais poder. Talvez você receba um apoio inesperado, hoje. Imprevistos e surpresas estarão no menu do dia. Resolva assuntos de família e da casa. Conversas de hoje despertarão sentimentos profundos e reflexões sobre o passado.

Touro (21/04 – 20/05)

Atividade acadêmica, divórcio, casamento, vistos, pendência jurídica ou de documentação poderão ser temas da passagem de Júpiter por Plutão, que trará formalizações e encerramento de velhos processos. Crenças e filosofias também poderão mudar e redirecionar investimentos. Talvez você finalize uma parceria e inicie outra. Renovação será a chave do sucesso.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Algo maior se desenhará para o futuro hoje. A passagem de Júpiter por Plutão dará novo sentido à vida. Hora de mudar e ir além. Carreira, lifestyle, look, ambiente social, paisagem, rotina, trabalho serão ressignificados e poderão integrar a virada radical que você tem em mente. Momento de fé e de escolhas importantes. Atenção aos detalhes de um contrato.

Câncer (21/06 – 22/07)

Você poderá mudar a maneira de se relacionar e até o tipo de escolha, com a passagem de Júpiter por Plutão, que dará significado maior ao amor e aos vínculos afetivos. Mercúrio retrógrado e Sol em seu signo trarão reflexões sobre o futuro e decisões de vida. Defina objetivos pessoais e busque aperfeiçoamento. Maior integração com a equipe trará mais motivação no trabalho.

Leão (23/07 – 22/08)

Rotina e hábitos mudarão, com a passagem de Júpiter por Plutão que também acenderá o sinal de alerta na saúde. Aposte num detox emocional e físico. Uma proposta de trabalho aumentará o poder e elevará padrões. Imprevisto doméstico ou familiar acelerará decisões, hoje. Encerre antigas dinâmicas e invista no seu futuro. Abertura para novas relações. Prestígio em alta.

Virgem (23/08- 22/09)

Uma paixão intensa e transformadora poderá entrar com tudo em sua vida, na passagem de Júpiter por Plutão. Momento importante também para assumir seu poder e conquistar novos espaços. Apoie mudanças dos filhos ou do par com generosidade e rompa barreiras no amor. Altere contratos insatisfatórios. Conversas delicadas com uma amizade e/ou irmãos.

Libra (23/09 – 22/10)

Dia de faxina na casa e nas emoções. A passagem de Júpiter por Plutão transformará padrões emocionais, curará antigas dores e eliminará ressentimentos. Decisões sérias, determinação, aumento de responsabilidades e autoconfiança favorecerão novo começo e futuro promissor. Invista no seu desenvolvimento e evolução da carreira. Sucesso no trabalho e no amor.

Escorpião (23/10 – 21/11)

A passagem de Júpiter por Plutão trará novas maneiras de pensar e de se comunicar, além de eliminar dúvidas e aumentar seu poder de negociação. Bom para desenvolver ideias, divulgar o trabalho, criar conteúdos e circular com maior desenvoltura nas redes sociais. Momento importante também para resolver pendências com irmãos ou vizinhos. Surpresas no amor.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Reestruture a área financeira. A passagem de Júpiter por Plutão concretizará mudanças e diminuirá pressões. Você poderá firmar um negócio, saldar uma dívida ou encontrar nova maneira de ganhar dinheiro. Hora de implantar um estilo de vida diferente e realizar sonhos. Respostas existenciais e sintonia com sua força interior inspirarão novo projeto.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Decisões e expansão do projeto de vida marcarão a passagem de Júpiter por Plutão em seu signo. Você encontrará um caminho de maior realização pessoal que poderá também estabilizar as finanças. Soluções originais fortalecerão planos do casamento ou sociedade. Bom momento para se entender com parceiros. Discuta assuntos de família ou de moradia.

Aquário (21/01 – 19/02)

Revelações, dicas dos sonhos e transformações internas darão mais confiança na vida e visão positiva do futuro. A passagem de Júpiter por Plutão trará crescimento espiritual e sintonia com as emoções positivas. Bom para o amor e para a renovação das estruturas. Trabalho com novidades e articulações. Tome iniciativas, vença desafios e ganhe maior projeção.

Peixes (20/02 – 20/03)

Ingresso num grupo influente e poderoso abrirá portas na carreira. Cenário positivo para novos projetos e maior atuação social. Ganhe projeção e cumpra uma missão relevante. Notícias animadoras de longe. Apoie os filhos e renove os sentimentos no amor. Se estiver só, uma paixão virtual transformará seus conceitos sobre o prazer e dará mais intensidade à vida.

