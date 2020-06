Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Não faça das dúvidas sobre o futuro uma obsessão. Se você se abrir para aprender, iniciar relações e investigar novas possibilidades, ampliará opções e poderá escolher um caminho atraente em breve. Converse com amigos, circule nas redes sociais e descubra novidades, hoje. Sol e Marte cobrarão momentos de relaxamento. Evite disputas de “quem tem razão”.

Touro (21/04 – 20/05)

Acordos financeiros e oportunidade profissional movimentarão o dia que também iluminará o futuro e apontará direções atraentes. O difícil será segurar a ansiedade nesta fase de restrições. Divulgue o trabalho, amplie amizades e firme contatos. Abertura para novas atividades tornará as perspectivas financeiras mais positivas. Reinvente a vida!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O dia começará com ansiedade. Vênus retrógrado em seu signo e Lua trarão confiança nas relações e intensificarão o amor. Boas notícias de longe criarão panorama otimista. Dê andamento a um assunto jurídico. Você encontrará soluções para equilibrar o orçamento e implantar o lifestyle que deseja. Reflita sobre o futuro e escolhas. Conquistas pela frente!

Câncer (21/06 – 22/07)

Rompa padrões repetitivos e pense no seu futuro. Apesar das restrições deste momento, você poderá alcançar metas importantes na carreira e elevar os sentimentos. Este período que antecede o aniversário cobrará reflexões e mudanças internas. Bom para dar um sentido maior à vida, determinar objetivos pessoais e acertar rumos. Plano de estudos ganhará força.

Leão (23/07 – 22/08)

O carinho de amigos dará motivação para seguir em frente, decidir mudanças e confiar no futuro. Companheirismo no amor. Alimente o coração com esperanças. Manter a fé será fundamental nesta fase de desafios e de incertezas. Medite, respeite a intuição e eleve os sentimentos. Amizade de outra localidade apoiará seus projetos. Expansão no trabalho.

Virgem (23/08- 22/09)

Proposta inesperada ou grande repercussão do trabalho agitará o clima, hoje. Assuma mais poder, firme alianças e ganhe projeção. Bom para vencer desafios e dar um passo maior na carreira. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Você poderá aprovar um projeto inovador e sair na frente. Amor com mais atitude e planos de futuro. Renove filosofias.

Libra (23/09 – 22/10)

Desfaça um mal-entendido ou situação incômoda e fortaleça vínculos. O dia trará mudança de comportamento e harmonia nas relações. Bom para fazer planos no amor, falar com quem está distante e alegrar o coração. Trabalho em ritmo acelerado. Aumente a produção e conquiste prestígio. Conexões internacionais motivadoras. Planeje estudos e invista no futuro.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Harmonia com a família e cotidiano gostoso darão bem-estar. Aproveite o dia para se cuidar e manter a saúde em equilíbrio. Palavras carinhosas criarão um clima de cumplicidade no amor. Bom para expressar seu carinho e revelar sonhos. Preocupações com o trabalho cobrarão agilidade na produção e nas comunicações com parceiros. Resolva pendências com irmãos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Converse com irmãos, filhos e o par e crie maior união familiar. Lindo momento para declarar seu amor, imprimir mais carinho e emoção nas palavras e harmonizar os relacionamentos. Ferramentas tecnológicas permitirão dar andamento ao trabalho. Crie projetos originais para a internet, aposte em lives e aumente a presença nas redes sociais. Comunicações abertas!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Você terá oportunidade de acertar contas com a família, fazer bons acordos de trabalho e equilibrar as finanças. Conte com poder de negociação e não perca as chances de hoje por inércia ou impaciência nas comunicações. Os bons resultados dependerão de iniciativas e sensibilidade nos relacionamentos. Comece uma atividade. Sucesso nos empreendimentos.

Aquário (21/01 – 19/02)

Momentos especiais no amor, hoje! Linda conexão entre Vênus e Lua em seu signo esclarecerá sentimentos e intensificará a relação íntima. Se estiver só, alguém falará ao coração e despertará paixão. Trabalho com incertezas. Mantenha os cuidados de saúde como prioridade e corte alguma despesa. Decisões financeiras ficarão mais claras. Reveja acordos.

Peixes (20/02 – 20/03)

Avalie sonhos e busque respostas dentro de você. Um pouco de recolhimento trará clareza das escolhas e caminhos a seguir. Solidariedade e demonstrações de carinho fortalecerão relações familiares. O dia também trará sintonia profunda com o amor. Crie um clima acolhedor em casa e proteja a saúde. Saudade de alguém especial despertará lindas lembranças.

