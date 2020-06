Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul vai ser inaugurado no próximo dia 29

Após atraso de uma semana, enfim, inauguração do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, deve ocorrer no próximo dia 29, às 10 horas da manhã.

A informação foi confirmada oficialmente pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) neste sábado (20). “A obra já está pronta e com capacidade para receber pacientes”, explicou.

O gestor destacou que deverá chamar as autoridades locais para o ato de inauguração do HC de Cruzeiro do Sul, que vai atender pacientes de toda a região do Vale do Juruá.

O hospital deve ofertar 100 leitos para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19. O investimento é superior a R$ 4,1 milhões. O governo sinaliza que as instalações serão definitivas e poderão ser utilizadas para atender permanentemente a população do Juruá.

