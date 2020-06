Hospital de Campanha vai receber primeiros pacientes nesta terça-feira, informa governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deu uma importante notícia no início da tarde desta segunda-feira (15), em relação ao início dos atendimentos no Hospital de Campanha que foi inaugurado oficialmente na manhã desta segunda (15), com a presença do ministro da saúde Eduardo Pazuello e demais autoridades.

Questionado, o gestor destacou que o início de envio de pacientes a unidade já pode ocorrer a qualquer momento. “Eu espero que nunca, pelo fato de que ninguém quer ver as pessoas doentes. Por mim, já pode mandar hoje, agora”, informou.

PUBLICIDADE

O chefe do executivo frisou que a satisfação da entrega da obra é grande no sentido do esforço da equipe de governo. “Essa é a prova de que quando há determinação e empenho político, em 30 dias dá pra fazer”, explicou, dizendo que todos os equipamentos já estão instalados em pleno funcionamento.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) confirmou que os primeiros pacientes serão transferidos do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) para o Hospital de Campanha nesta terça (16).

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários