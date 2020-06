Iapen prorroga por 15 dias a suspensão de visitas nos presídios do Acre

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), divulgou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 4, a prorrogação da suspensão de visitas sociais no âmbito das unidades penitenciárias acreanas. A Portaria nº 519, de 2 de junho, mantém a suspensão por mais 15 dias.

A portaria também reforça as medidas já disciplinadas no Plano de Contingência do Iapen quanto aos procedimentos a serem adotados pelas gerências do Instituto, em casos de confirmação de preso com Covid-19. As medidas envolvem desde o fluxo nos atendimentos sociais aos cuidados com alimentação e saúde dos detentos.

Os efeitos da suspensão são retroativos a 25 de maio e, portanto, seguem até o próximo dia 8 de junho.

De acordo com o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, a medida visa impedir o avanço da contaminação no sistema penitenciário. “Com isso buscamos o atendimento de qualidade ao preso, tendo como base as normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde que tem como objetivo impedir o contágio por coronavírus entre presos, visitantes e servidores públicos, buscando a primazia do resguardo da vida de cada um deles”, afirmou.

Brazil Confirmados 595,112 +11,132 (24h) Mortes 33,038 +491 (24h) Recuperados 266,132 44.72% Ativos 295,942 49.73%

