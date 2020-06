ICMBio prorroga inscrições para brigadistas e chefes de esquadrão no AC

O credenciamento pode ser feito pelo site. As vagas são para Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul

Após a abertura de um processo seletivo com vagas para brigadistas nos municípios do Acre, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) prorrogou as inscrições, que serão ofertadas até esta quinta-feira (25).

O credenciamento pode ser feito pelo site. As vagas são para Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul.

Duas das oportunidades são para chefe de esquadrão – um em Rio Branco e outro em Brasileia. Outras nove vagas são para brigadistas – quatro para Rio Branco e cinco para Brasileia.

No Alto Acre, oito serão contratados para ocuparem as vagas de brigadistas no Parque Nacional da Serra do Divisor e dois para chefes de esquadrão.

O seletivo tem duração de dois anos.

Um brigadista receberá um salário mínimo, além de auxílios. O chefe do esquadrão receberá 1,5 salário, também com direito a auxílios.

