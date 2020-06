Idosa de 66 anos com diabetes vence a Covid-19 e comemora alta no AC: “Gratidão, Deus”

O momento é de comemoração e de muita alegria para a família da idosa Lindaura Marcena da Silva, de 66 anos. Após 14 dias internada com Covid-19, na enfermaria do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a mulher que sofre com hipertensão e diabetes, recebeu alta médica na manhã desta terça-feira (02).

Internada desde o dia 20 de maio, Lindaura foi recebida com cartazes e muitas palmas pelos familiares, e comemorou a cura do vírus. Em suas mãos ela segurava um cartaz com a mensagem “Gratidão Deus”. A nora da idosa, Étila da Costa, conta que a cura do coronavírus foi uma verdadeira vitória. A maior preocupação dos familiares era em razão das doenças pré-existentes.

O quadro de saúde dela estava bem complicado, mesmo antes de dar entrada no hospital. Ela tem diabetes e pressão alta. Ela passou uns sete dias em casa, no início achávamos que era uma gripe, até que teve uma crise, sentia falta de ar, tossia bastante e tinha muita dor de cabeça. Levamos ela na UPA, onde ela foi muito bem atendida, realizaram o teste que deu positivo e de ´lá já foi encaminhada para o Hospital do Juruá. Lá fizeram a tomografia e constatou que o pulmão estava muito afetado”, contou.

Étila contou que os primeiros dias foram de muita angústia, a falta de notícias e comunicação afligiam ainda mais todos os familiares. Boa parte do tempo que ficou internada, a idosa necessitou de oxigênio para ajudar na respiração. As melhoras começaram a se apresentar após o 7º dia de internação.

“Depois mandamos um celular para nos comunicarmos com ela, e nos primeiros dias ela quase não conseguia falar, muito cansada, e só depois do 7º dia começou a apresentar melhoras”, contou a nora ao lembrar dos dias de aflição. Agora com a alta é um momento de alegria para família inteira”, finalizou a nora.

Brazil Confirmados 558,237 +1,569 (24h) Mortes 31,309 +31 (24h) Recuperados 253,570 45.42% Ativos 273,358 48.97%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários