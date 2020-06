Idoso é preso por tentar matar suposto amante da esposa, é solto e tenta explodir casa dela

Raimundo Nonato Nascimento, de 66 anos, foi preso duas vezes no mesmo dia; crimes ocorreram no bairro Esperança, em Rio Branco

Raimundo Nonato Nascimento, de 66 anos, foi preso acusado de violência doméstica e tentativa de homicídio, na tarde dessa terça-feira (16), na Rua Cecília Meireles, no bairro Esperança, em Rio Branco.

O acusado relatou que estava cansado de chegar em casa e ver a esposa dele conversando com um homem identificado como Jairo Menezes da Rocha, de 41 anos. Essa amizade fez Raimundo suspeitar que esposa estava tendo um caso amoroso com Jairo.

PUBLICIDADE

Após chegar do trabalho na tarde dessa terça, Raimundo viu a mulher falando com o suposto amante e tentou agredir a esposa, mas Jairo estava no local e livrou a mulher das agressões.

Furioso, Raimundo pegou uma faca e desferiu vários golpes contra Jairo, que chegou a ser ferido do pescoço pela ponta do objeto. Jairo conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar, que esteve no local do ocorrido e prendeu Raimundo, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla). A mulher e Jairo também foram levados como testemunhas.

De acordo com a PM, no início da noite, Raimundo foi solto pelo delegado de plantão e acabou voltando até a residência da esposa e tentou explodir o imóvel cortando a mangueira de gás, mas o suposto amante da mulher estava no local e conseguiu evitar mais um crime.

Em seguida, a Polícia Militar foi até o local e prendeu Raimundo novamente, desta vez, por tentativa de feminicídio. A mulher e Jairo novamente estiveram na delegacia e confeccionaram um boletim de ocorrência.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários