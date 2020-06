Imagens de indígenas ameaçados da Amazônia vencem prêmio de fotografia da Sony

O fotógrafo uruguaio Pablo Albarenga ganhou o prêmio principal da edição deste ano do Sony World Photography por retratar comunidades indígenas sob risco na Amazônia. Os vencedores da categoria profissional da premiação foram anunciados na segunda-feira (8).​

Albarenga, especializado em fotografia documental, foi nomeado ‘Fotógrafo do Ano’ por sua série Seeds of Resistance (Sementes da Resistência, em português), que destaca a situação das comunidades indígenas da América Latina, que lutam para preservar seus territórios do agronegócio e do desmatamento.

PUBLICIDADE

O trabalho de Albarenga combina imagens aéreas de alguns locais em perigo com retratos de ativistas que lutam para salvá-los.

O projeto retrata as pessoas e suas terras — áreas sagradas onde estão enterradas gerações de seus ancestrais. Fotografados de cima, os personagens principais são mostrados como se estivessem dando suas vidas por seu território.

Os vencedores das categorias Aberta, Estudante e Juventude também foram anunciados juntamente com os vencedores gerais em cada uma das categorias profissionais.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários