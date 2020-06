Inauguração do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul é adiada

Em uma nota publicada neste sábado (13), o Governo do Estado do Acre anunciou que vai adiar por mais uma semana a inauguração do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, prevista para acontecer no dia 15 de junho. A decisão foi tomada em razão de um problema no fornecimento de gases medicinais. O governo enfatiza na nota que a prorrogação foi tomada, para que o local seja entregue pronto para o pleno funcionamento.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, a bem da verdade, e como forma de cumprir com o compromisso firmado com a população do Juruá, de entregar o hospital de campanha de Cruzeiro do Sul em condições gerais de funcionamento, decidiu adiar por mais uma semana a inauguração da unidade, anteriormente prevista para o dia 15 de junho.

Esta decisão foi tomada em decorrência de um problema no fornecimento de gases medicinais e, portanto, está respaldada na transparência com a utilização dos recursos públicos e a responsabilidade e zelo da gestão em trabalhar em sintonia com a sociedade e com os órgãos de controle visando, ainda, o bem estar de todos.

O Governo do Estado reitera o seu compromisso, garantindo a entrega do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul em condições gerais de funcionamento, no prazo de uma semana. A obra será definitiva e ficará disponível para a população do Juruá, mesmo após o período de pandemia da Covid-19.

O coronavírus vai passar

E a vida vai continuar.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre.