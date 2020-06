Inaugurado, Hospital de Campanha de Rio Branco já recebe pacientes nesta semana

A espera acabou. Está inaugurado pelo governo do Estado o Hospital de Campanha de Rio Branco para reforçar o combate à pandemia de covid-19, que já acometeu quase 10 mil acreanos, matando 250 deles.

A inauguração da obra, situada nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), contou com a presença do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele veio a convite do senador Marcio Bittar (MDB) para inaugurar também o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta terça (16).

Montada em 30 dias, a unidade receberá os primeiros pacientes nesta semana. Eles serão transferidos do Into para desafogar o instituto, que ficará apenas com a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Serão 100 novos leitos de enfermaria no hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesacre), o espaço tem tecnologia de ponta para tratamento da covid-19 e permanecerá à disposição da sociedade após a pandemia.

A solenidade de inauguração contou com a participação do governador Gladson Cameli, do vice-governador Major Rocha, da prefeita Socorro Neri, do ministro Eduardo Pazuello, do senador Sérgio Petecão, de deputados federais e estaduais e de representante da Câmara dos Vereadores da capital.

A obra custou quase R$ 3 milhões de recursos federais.

