Incêndio consome casa de madeira em bairro da Baixada da Sobral

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira, no início da manhã desta segunda-feira (15), na Travessa Cajazeiras, no Bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de proprietário, ele estava na parte de trás da casa quando o fogo iniciou em um sofá dentro residência. Ainda segundo uma vizinha, na hora em que começou o sinistro, foi visto um homem saindo da frente da moradia correndo. O proprietário da casa ainda disse que a família estava sofrendo ameaças de morte há cerca de 10 dias.

O fogo ganhou proporções muito rápido, por conta da casa ser construída em madeira. As chamas logo consumiram a residência e por ser localizada em um beco de difícil, o caminhão dos bombeiros ficou longe do incêndio.

Um boletim deve ser confecciona na Delegacia da 1° Regional de Polícia Civil, para que sejam investigadas as causas do sinistro. Os bombeiros devem emitir um laudo pericial falando sobre as causas do incêndio.

