Influencer sorteia “auxílio emergencial” e chora após ser detonada na web

A influenciadora digital Anna Paula Rabello agitou as redes sociais no fim de semana ao anunciar o sorteio de um “auxílio emergencial” para duas pessoas. A maquiadora havia prometido o valor de R$ 600 para dois de seus 160 mil seguidores no Instagram.

Ela, porém, foi largamente criticada na internet e seguidores chegaram a denunciá-la. “Cancelada” pelos usuários da rede, Anna Paula voltou ao seu perfil, nesta segunda-feira (29/06), e se explicou.

PUBLICIDADE

Chorando, a jovem garantiu que o dinheiro não é do governo, e que escolheu o título errado para o sorteio. Além disso, informou que o objetivo era ajudar pessoas necessitadas.

“Usei o termo ‘auxilio emergencial ‘ de uma forma errada. Era apenas de maneira ilustrativa”, disse. “Não consigo entender o porque de tanto ódio, para que denunciar?”, emendou.

“Não entendo. Não acho certo as pessoas me cancelarem por causa de um sorteio para dar dinheiro para as pessoas, em um momento difícil, pelo simples fato de ter usado o nome auxílio emergencial”, completou a influencer.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários