Insatisfeito, Gladson tem dito que a palavra final sobre pré-candidaturas deve ser dele

Estratégia em torno da dobradinha Bocalom e Marfisa é da cozinha do Progressistas

A palavra final

O governador Gladson Cameli tem dito nas últimas agendas que a palavra final sobre pré-candidaturas no Progressistas deve ser dele. O chefe do executivo não está nada satisfeito com essa história de ele somente pagar a conta.

PUBLICIDADE

Quem é o garçom

É da cozinha do Progressistas a estratégia em torno da pré-candidatura de Tião Bocalom na dobradinha com Marfisa Galvão, do PSD. O valor da fatura é o caso mais comentado nos corredores do Palácio Rio Branco.

Afinidade

Não adianta querer intervir na afinidade entre Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri. A decisão está mantida, a não ser que a própria prefeita desista do pleito. Neri tem dito que o apoio do governador a motivou mais ainda.

Indecisão

Embora tenha se tornado pública a “vontade” de Ilderlei Cordeiro desistir da vida pública, fala-se à boca miúda em Cruzeiro do Sul que em reuniões fechadas ele se apresenta como pré-candidato à reeleição.

Palácio Rio Branco

O Palácio Rio Branco espera por uma decisão que seja oficial por parte do prefeito com relação à sua reeleição. Em caso confirmado, segundo o que a coluna apurou, Zequinha Lima é o plano B, com martelo batido.

Habitacional

O prefeito Ilderlei Cordeiro, em entrevista ao Sistema Público de Comunicação, na manhã desta segunda-feira (29) falou do lançamento de um pacote de obras de R$ 7 milhões. Entre os empreendimentos, a construção do primeiro habitacional verticalizado no município.

Alagados

O prefeito vai beneficiar famílias que estão em áreas de risco. Segundo ele, estas serão priorizadas para receberem os apartamentos. Ele pretende levar para o mesmo espaço, área de lazer, posto de saúde, segurança pública e outras ações sociais.

Igarapé Preto

Ilderlei vai lançar a quinta etapa das obras do Igarapé Preto. O balneário já tem mais de 70% das obras concluídas. Os recursos são do então governador Gladson Cameli e a deputada Jéssica Sales.

Muita oração

O prefeito ficou mais velho neste domingo. Optou por comemorar seu aniversário na Igreja com a família e alguns amigos próximos. Dizem assessores mais próximos que a família do prefeito quer ele seguindo a vida espiritual e não na política.

Sem sinal

O tempo passa e ninguém consegue resolver o problema de internet no interior do estado. Parece que enterraram não apenas uma, mas, várias cabeça de burro. Juruá ontem voltou a ficar sem telefonia, sem bancos, sem internet.

Movimento normal

Balneários e setor comercial de Cruzeiro do Sul tem funcionamento normal durante todos os dias. Impressiona como a população cruzeirense não respeita o isolamento social. Parece que por ali, já se descobriu uma vacina ou remédios eficazes para combater o vírus.

Igrejas abertas

A prefeita Marilete Vitorino após uma oração em seu gabinete, com um grupo de pastores, decidiu pela reabertura das Igrejas em Tarauacá. O decreto deve ser publicado nesta segunda-feira (29).

Cartão de visita

A avenida principal de Mâncio Lima que era um cartão postal, está totalmente esburacada. Turistas que entram e saem levam uma impressão de abandono. As ruas centrais da cidade estão bem conservadas e limpas.

Persona não grata

Caso o vice-governador Major Rocha venha a assumir o PSL, o que deve acontecer essa semana, a situação do vereador N. Lima é muito complicada. É que embora sejam colegas de Caserna, ambos divergem e muito em vários pensamentos.

Sem volta

Dizem que na política nunca se deve usar a expressão dessa água não beberei. Porém, a situação do grupo de Wagner Sales e o Palácio Rio Branco é de racha total. Há quem diga que não tem volta e que a crise se estende ao MDB.

Respeito

O governador Gladson Cameli tem um grande respeito pelo deputado federal Flaviano Melo (MDB). Talvez, a complicação é a ausência de Flaviano do plano político regional. Muita coisa corre solta.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários