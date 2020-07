Inter de Milão divulga uniforme fashion para a próxima temporada

A Inter de Milão revelou o novo uniforme que usará na temporada 2020/21. O clube decidiu inovar com as tradicionais listras pretas verticais, exibindo um padrão em zigue-zague.

De acordo com o clube, o design é inspirado em “cores e formas arrojadas do pós-modernismo” e baseado no trabalho de designers de Milão na década de 1980. Além disso, o zigue zague em preto e azul também faz referência ao Biscione, brasão que se tornou popular na cidade e acabou sendo um dos símbolos do clube.

A Inter de Milão, dessa forma, celebra a cidade em um estilo chamado pop tribal.

