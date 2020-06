Irmão do poeta Mauro Modesto morre com suspeita de covid-19 em Rio Branco

Rio Branco pode ter mais uma morte por covid-19 em suas estatísticas. Trata-se de Wiliam D’Avila Modesto, irmão do poeta Mauro Modesto. Ele estava internado em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) do Pronto-Socorro e faleceu nas últimas horas.

Segundo o irmão, ele estava com suspeita de covid-19. De São Paulo, o poeta lamentou a partida do parente em uma postagem no seu perfil do Facebook.

“Ainda comovido, embargado pelas lágrimas, elevei minhas preces a Deus e pedi sua misericórdia para que o recebesse em sua morada e que o colocasse nos braços de nossos pais José e Iracema e de nossos irmãos, que nos deixaram antes do combinado.”

