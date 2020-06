Irmãos Neto abrem queixa-crime contra Antônia Fontenelle

Segundo informações do jornalista Alessandro Lobianco, o advogado do irmãos pede o indiciamento por crimes contra a honra

Os irmãos e youtubers Felipe e Luccas Neto decidiram entrar com uma queixa-crime contra a ex-atriz Antônia Fontenelle, que teria relacionado os influenciadores com crimes de pedofilia.

Segundo informações do jornalista Alessandro Lobianco, o advogado do irmãos pede o indiciamento por crimes contra a honra e alegam que os vídeos e declarações feitas por Fontenelle “foram criminosamente modificados e retirados do contexto, tratando-se de uma montagem com o intuito de lhes atribuir a incitação e práticas de pedofilia”.

Para o representante da dupla, que registrou a queixa na Comarca Criminal do Rio, a também youtuber teria cometido o crime de calúnia cinco vezes, de difamação sete vezes, e de injúria três vezes.

