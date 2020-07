Irmãs empresárias do jogador Hulk Paraíba recebem auxílio emergencial

Duas irmãs do jogador Hulk Paraíba receberam o auxílio emergencial do governo destinado a trabalhadores informais e de baixa renda em meio à pandemia de coronavírus no Brasil. A informação está contida no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (GCU).

Conforme a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, as irmãs do atleta são empresárias. Givanilda Vieira de Sousa recebeu o valor de R$ 1.200, destinado a mães que vivem sozinhas com os filhos.

Já Gilvânia Vieira de Sousa embolsou R$ 600. Ambas são empresárias em Campina Grande, na Paraíba.

Ainda segundo Fábia, o salário mensal de Hulk — envolvido em polêmicas desde que assumiu namoro com a sobrinha favorita de sua ex-mulher, no ano passado — é de aproximadamente R$ 9 milhões.

