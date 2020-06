Isolamento social no Acre cai para o menor nível desde o início da pandemia

Semana que se encerrou teve o pior dia, com apenas 37,9% dos acreanos em casa na sexta

O distanciamento social no Acre caiu, nos últimos dias, para seus menores níveis desde a chegada do coronavírus ao estado. A sexta-feira (19) registrou a pior data de isolamento da pandemia, com apenas 37,9% dos acreanos em casa.

O número é próximo ao observado no período pré-epidemia. Um dia antes de confirmarem os primeiros casos, em 16 de março, o isolamento era de 34,3%.

No sábado (20), a taxa voltou a subir, ficando em 44,3%. No entanto, o número é o mais baixo para esse dia da semana desde a chegada do coronavírus ao Acre.

Os domingos, tradicionalmente, registram os melhores índices de distanciamento, sempre com mais da metade da população em casa desde março. A tendência se manteve no último domingo (21), com 52,9%. Porém, esta é a segunda pior taxa para esse dia da semana, perdendo apenas para o 10 de maio, que teve índice de 51,2%.

Os dados são do InLoco, ferramenta desenvolvida para auxiliar as autoridades no combate à doença.

Nesta segunda (22), o governo apresenta o plano para reabertura de diversas atividades no Acre, entre elas o comércio.

SAIBA MAIS: Plano para reabertura do comércio será lançado nesta segunda e ocorre em três fases

