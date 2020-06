Joelson Dias é nomeado como diretor no gabinete de Major Rocha

O anúncio saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (3) foi publicado pelo governador Gladson Cameli (Progressista) a nomeação de Joelson Souza Dias para exercer cargo de diretor no Gabinete do Vice-Governador.

Dias é um dos assessores de maior confiabilidade do vice-governador Wherles Rocha (PSDB).

O decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brazil Confirmados 558,237 +1,569 (24h) Mortes 31,309 +31 (24h) Recuperados 253,570 45.42% Ativos 273,358 48.97%

