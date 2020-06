“Jogo sujo”, diz PSL do Acre ao compartilhar notícia sobre investida de Major Rocha

Ao que tudo indica, a investida do vice-governador Major Rocha (PSDB) para se filiar ao PSL e passar a ter influência na legenda não agradou a executiva estadual da sigla. A agremiação, ao compartilhar em sua página no Facebook notícia sobre a manobra do tucano, escreveu: “jogo sujo”.

A ideia de Rocha ao se filiar no PSL é levar o partido a apoiar o pré-candidato do PSDB à prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara, que até o momento está isolado e sem alianças. Provavelmente, ambas as legendas formariam chapa para a disputa eleitoral.

A insatisfação da direção acreana do PSL com a manobra é compreensível. A proposta de Rocha foi feita, inicialmente, para o presidente nacional do partido, Fernando Bivar, que parece ter gostado da ideia de ganhar um vice-governo do dia para noite e se aliar ao nome que lidera as pesquisas na capital.

Porém, o partido vem de um longo processo de organização interna no Acre com vistas à corrida eleitoral deste ano, que tem Rio Branco como foco. O nome escolhido pela legenda na capital foi o empresário Fernando Zamora, que terá de abdicar caso a investida de Rocha se concretize.

Pegando carona na onda bolsonarista, a sigla cresceu em número de filiados no estado e já tem pré-candidatos próprios na maioria das cidades, entre cabeças de chapa e vice. Isso tudo sob a liderança de Pedro Valério, presidente do PSL local.

E o dirigente não parece muito contente com a proposta do vice-governador do Acre. Um site local afirmou que Valério havia dito que estão tentando tomar o partido de forma sorrateira. Outro portal publicou uma nota atribuída ao presidente dizendo que haverá desfiliação em massa, declaração que a assessoria do PSL negou.

Pedro e Rocha conversaram na terça-feira (23) e ficou acordado que os principais dirigentes da ex-sigla de Bolsonaro se reúnem na tarde desta quarta (24) para decidirem o destino do partido. O resultado deve ser divulgado nas próximas horas porque, segundo Valério, o vice-governador tem pressa e quer a resposta para já.

Se der certo, a proposta de Rocha ampliaria tempo de TV e repasses de recursos para a campanha do ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac).

