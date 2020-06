Jogos de computador com um toque de carnaval: Cybersport no Brasil

Hoje, o MIBR é defendido pelos lendários jogadores do CSGO. Duas vezes campeões com o mesmo líder Fallen.

Jogos de computador são populares em todo o mundo. Todos os cantos do nosso planeta têm fãs de eSports. Mas há países onde esse hobby adquiriu proporções enormes, por exemplo, o Brasil.

O Brasil é um lugar onde as tradições são respeitadas acima de tudo. Basta lembrar o amor pelo futebol! Este é praticamente um hobby nacional. Embora o eSports ainda não seja tão popular, ele já está reunindo um exército de fãs na frente das telas e nas arenas do eSports. Contamos aos nossos leitores como estão as coisas com o desenvolvimento da indústria de esportes eletrônicos no Brasil.

Organização

Antes de tudo, vale a pena notar dois gigantes: MIBR e FURIA.

A história do MIBR começa em 2002. Essa equipe ganhou grande popularidade graças às vitórias em Counter-Strike:Global Offensive. Na região, eles têm muitas conquistas notáveis, das quais a mais significativa é a vitória no Campeonato Mundial de eSports.

Além dos bons resultados nos jogos, o MIBR também não é o último na infraestrutura de esportes cibernéticos. Eles são co-fundadores da G7 Teams, uma Federação de eSports dedicada a melhorar as relações de equipe na Europa e na América.

Hoje, o MIBR é defendido pelos lendários jogadores do CSGO. Duas vezes campeões com o mesmo líder Fallen.

A FURIA, fundada em 2017, estabeleceu-se entre os líderes da região e na arena internacional. Desde o início de 2020, a ART e a empresa ocuparam os 4 primeiros lugares em torneios regionais. A lista relativamente jovem mostra bons resultados, dados os concorrentes sérios que eles têm que lutar nos Estados Unidos.

Pessoas

Quando se trata de e-sports brasileiro, você definitivamente deve falar sobre indivíduos. No Brasil, é claro, são os jogadores: Fallen, Coldzera e TACO.

Foram esses três esportsmen que glorificaram seu país em todo o mundo em 2016-2018. Cold tornou-se repetidamente o melhor atirador de elite nos torneios CS:GO e, em 2016, liderou a classificação HLTV.

Fallen é uma lenda viva do CS brasileiro e mundial. Foi sob sua liderança, então, a Luminosity Gaming, e mais tarde a SK Gaming se tornou campeã mundial.

O TACO conseguiu jogar tanto pelo SK quanto pelo Luminosity, e pelo grande time norte-americano – Team Liquid. Por todo esse tempo, ele mostrou um jogo consistentemente forte, pelo qual conquistou o posto de lenda do e-sports brasileiro. Agora Fallen e TACO estão defendendo a etiqueta MIBR, e Coldzera se mudou para a Europa e toca no FaZe Clan.

Evento

Em 2020, os fãs brasileiros de eSports receberão até dois carnavais. O ESL One Rio 2020 é uma celebração tradicional no Rio e na Copa do Mundo CS: GO. Esta é uma grande conquista para o país. O torneio promete ser realmente quente. Há várias razões para isso.

Primeiro de tudo, esta é a Copa do Mundo CS: GO. Tal evento é sempre distinguido por escala e paixão.

Em segundo lugar, o torneio no Rio de Janeiro pode ser um dos primeiros torneios da LAN realizados em 2020. Em conexão com a situação atual no mundo, é o ESL One Rio 2020 que pode oferecer aos fãs de esportes cibernéticos o tão aguardado formato offline.

