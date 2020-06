Jorge Viana é entrevistado por Haddad para falar sobre crise entre poderes e pandemia

O ex-governador e senador Jorge Viana (PT) concedeu uma entrevista ao ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. A entrevista deve ser exibida nesta segunda-feira (1), às 18h, horário do Acre.

Viana destacou que o bate papo foi um ‘privilégio’. Questões políticas e o governo de Jair Bolsonaro foram pautas. Na conversa, foi debatida a gravíssima crise sanitária do país, especialmente na região Norte. Jorge disse que frisou “a importância da Amazônia e do grave momento político que atravessamos com crise social, econômica e institucional”.

O ex-governador ressaltou que é possível ter um entendimento para tirar o povo da situação política e econômica provocada pelos desentendimentos entre os poderes.

O diálogo será transmitido no canal do YouTube de Fernando Haddad. “No dia 10, o resumo da entrevista vai passar no meu canal do YouTube. Se puder, deixe seu comentário”, explicou.

Brazil Confirmados 529,405 +0 (24h) Mortes 30,046 +0 (24h) Recuperados 211,080 39.87% Ativos 288,279 54.45%

