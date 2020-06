Jorge Viana sugere a Marcus Alexandre a criação de um ‘movimento novo’

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre (PT) faz aniversário neste sábado (13). Nas redes sociais, ele foi parabenizado pelos amigos, familiares e companheiros de partido.

O ex-senador Jorge Viana postou uma foto ao lado de Marcus Alexandre e fez uma homenagem ao amigo. Em seu texto ele o parabeniza, lamenta a perda de sua avó que morreu no dia 25 de maio, vítima de coronavírus. Viana também teceu elogios ao amigo e sugere a criação de um “movimento novo que traga a esperança de volta. O trabalho que você nos ajudou a realizar é nossa melhor referência.

Jorge também lamenta que Marcus Alexandre não tenha concluído seu mandato na prefeitura e tenha perdido as últimas eleições, quando disputou o cargo de governador do Acre, mas diz estar esperançoso “no futuro”.

Confira o texto na íntegra:

Hoje o Marcus Alexandre faz aniversário, mas vamos ter que comemorar remotamente, é o jeito. Amigo, há alguns dias você perdeu a Dona TeTê, sei que sofrestes muito, mas se ela estivesse aqui estaria celebrando o aniversário do neto querido junto com tua família. Marcus, você já nos ajudou muito nas nossas lutas por melhoras pro nosso Acre, temos que te agradecer sempre. Como eu gostaria que você tivesse concluído o teu mandato na prefeitura ou nos governado no Estado, mas infelizmente a realidade é outra. Vivemos tempos difíceis, os problemas se multiplicaram e o sofrimento de muitos também, mas vamos em frente, amigo.

Minha esperança é no futuro. Acredito que precisamos criar um movimento novo, que traga a esperança de volta. O trabalho que você nos ajudou a realizar é nossa melhor referência. Acredito que ainda terás muitas missões pela frente.

Aqui me somo com todos que te admiram, que gostam de ti, querido amigo.

Que Deus te abençoe sempre e siga bendizendo tua vida e tua família.

Feliz aniversário!

Com amizade,

JV PS: Gosto muito desta foto. Nós na sintonia do rádio,cedinho no mercado de Feijó

