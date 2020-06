Jovem é baleado enquanto conversava com amigos em rua no Santa Helena

O jovem Gustavo Pereira Alcântara, de 22 anos, foi baleado por três disparos de arma de fogo, na tarde deste sábado (13), na Rua Rosas de Sharon, no Loteamento Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava conversando com alguns amigos em via pública, quando foram surpreendidos por dois criminosos em um carro modelo HB20 cor branco. Os bandidos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Gustavo, que para não morrer, conseguiu correr juntamente com os amigos. Apenas o jovem ficou ferido e os amigos saíram ileso desse ataque. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Gustavo foi atingido com 3 tiros, sendo dois nas costas e um na perna esquerda. A vítima está em estado grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação do crime é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

