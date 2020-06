Jovem tenta fugir da PM, cai em vala e é preso com drogas no interior do Acre

Depois da queda, foi feita uma revista pessoal, mas os militares não encontraram nada com o suspeito

O jovem Bruno de Souza Alves, 22 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, desobediência e dano ao patrimônio público, na tarde desse domingo (14), na Rua Carlos Cleider Costa, bairro Avelino Leal, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição do Tático do 7° Batalhão estava fazendo um patrulhamento motorizado de rotina na região, quando os militares avistaram Bruno em uma motocicleta modelo Fazer 250, de cor cinza e placa NXT-2442, em atitude suspeita.

O motociclista recebeu ordem de parada, mas tentou fugir desviando das motos da polícia, porém, acabou colidindo com um veículo dos PMs. Após a colisão, Bruno caiu dentro de uma vala junto com um policial que estava em uma das motos.

Depois da queda, foi feita uma revista pessoal, mas os militares não encontraram nada com o suspeito. No entanto, um militar pediu uma enxada de um popular e começou a mexer no local onde o suspeito caiu, e foi encontrado cerca de 375 gramas de pedra de crack.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

