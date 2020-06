Justin Bieber usa redes sociais para se defender de acusação de estupro

Por meio de várias publicações em suas redes sociais, Justin Bieber negou a acusação de que tenha estuprado a garota. “Normalmente eu não falo sobre essas coisas, pois lidei com acusações aleatórias durante toda a minha carreira, mas, depois de conversar com minha mulher e equipe, decidi falar sobre um assunto”, iniciou o cantor.

Bieber afirma que tinha a intenção de se manifestar rapidamente, mas por respeito a tantas vítimas que lidam com essas questões diariamente. “Rumores são rumores, mas abuso sexual é algo que eu não admito, e eu queria ter certeza e reunir os fatos antes de fazer qualquer declaração.”

Enfático, diz que “não há verdade nesta história” que o incrimina de ter abusado sexualmente de uma garota em 9 de março de 2014. Ele diz ter provas que de que não esteve no hotel mencionado. “O que essa pessoa não sabia era que eu participei daquele show com minha então namorada Selena Gomez”, revela. E que, além disso, os dois ficaram, junto com amigos, no Airbnb no dia 9 e no dia 10 no Westin, pois as reservas no hotel onde ficaram deu problema.

E encerra escrevendo que “toda alegação de abuso sexual deve ser levada muito a sério e é por isso que minha resposta foi necessária. No entanto, essa história é factualmente impossível e é por isso que vou trabalhar com o Twitter e com as autoridades para tomar medidas legais”.

No entanto, no mesmo fim de semana, uma nova acusação pesou sobre o cantor. Também pelo Twitter, a jovem Kadi se pronunciou, após ver as declarações de Danielle, afirmando que “Justin é realmente capaz de um ataque”. Diz ainda que não vai se calar e não tem medo de processo. Esse outro caso teria ocorrido em 5 de maio de 2015.

