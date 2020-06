Léo Dias: Adultério, áudio comprometedor e mais polêmicas envolvendo Davi Alcolumbre

O atual presidente do Senado Federal foi refém de chantagens, diz colunista

Os bastidores do Senado foram expostos pelo colunista Léo Dias, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (14). Além da vida das celebridades, ele passará a divulgar o que acontece em Brasília e o alvo da vez foi o atual presidente do Senado, David Alcolumbre, que, segundo o jornalista, está envolvido em polêmicas como adultério, áudios comprometedores e chantagens.

Na época em que era deputado federal, David Alcolumbre se complicou devido a uma gravação clandestina que investigava um amigo desembargador eleitoral do Amapá. O que foi descoberto, segundo o colunista, é que o magistrado tinha uma amante e que todos os meses era o então deputado quem depositava uma boa quantia em dinheiro para ela. PUBLICIDADE A gravação foi feita pelo marido traído que, de acordo com Léo Dias, chama-se Bruno. Ele desconfiou da traição e decidiu esconder um gravador para ter provas e, com isso, conseguiu muitas informações – incluindo coisas comprometedoras de David Alcolumbre, que quando virou senador passou a ser chantageado e desembolsou um grande valor com medo dos áudios serem vazados.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários