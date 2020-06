Léo Dias conta: “Já bati muita p… pensando no Renato Gaúcho”

Jornalista é conhecido no mundo dos famosos e fez revelação sobre o técnico do Grêmio

Muito conhecido entre os famosos, o jornalista Léo Dias causou uma polêmica nesta quarta-feira. Em entrevista, ele revelou que torce pelo Grêmio , mas por um motivo bastante inusitado e até incomum.

– (Torço pelo) Grêmio. Já bati muita p… pensando no Renato Gaúcho – afirmou Léo Dias em entrevista à Rádio Grenal.

PUBLICIDADE

O jornalista é conhecido nas redes sociais por polêmicas, principalmente no mundo pop entre cantoras. Entretanto, ele já aprontou no mundo do esporte, quando cravou uma suposta gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar, do atacante Gabigol, que acabou não se confirmando.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários