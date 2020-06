Leonardo fará tributo ao irmão Leandro na live sertaneja deste sábado

Há alguns dias, Leonardo chocou seus fãs ao revelar detalhes de suas relações com garotas de programa. O sertanejo, que já tem sua primeira live ao lado de Gusttavo Lima confirmada, prepara uma surpresa emocionante aos seus fãs e os da dupla Leandro e Leonardo.

Em sua próxima live sertaneja solo, anunciada após as polêmicas de Eduardo Costa na live “Cabaré”, Leonardo prometeu que fará um tributo ao seu irmão Leandro, que faleceu há 22 anos vítima de um câncer raro no pulmão, conhecido por tumor de Askins. Os fãs já ficaram agitados com a notícia, que promete trazer muitas emoções à noite de todos os amantes da música sertaneja.

A ideia da live solo veio depois dos inúmeros pedidos dos fãs, e o show escolhido foi o “Canto, Bebo e Choro”, reedição de uma de suas turnês de maior sucesso, que originaram um DVD e álbum ao vivo. O repertório ainda não foi confirmado pelo cantor, mas certamente contará com todos seus sucessos e interpretações de clássicos da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó, João Mineiro & Marciano entre outros.

Leonardo chegou a pensar em se aposentar neste ano, mas logo desistiu da ideia. A live sertaneja chega após a briga com Eduardo Costa por suas declarações infortunas. O momento do tributo à dupla Leandro e Leonardo é um dos mais aguardados pelo público, que possivelmente vai arrancar lágrimas dos brasileiros. O cantor não revelou como pretende fazer a homenagem, mas certamente a música “Mano”, escrita para Leandro, estará nela.

O show online acontece no próximo sábado, dia 27, às 21 horas da noite. A transmissão será feita através do canal oficial de Leonardo no YouTube.

Relançamento de Álbuns

Conforme publicado em primeira mão pelo Movimento Country, a dupla Leandro e Leonardo terá seus principais álbuns relançados para a comemoração dos 31 anos de carreira da dupla. Dessa forma, os sucessos “Pense em Mim”, “Não Aprendi a Dizer Adeus”, entre outros, também deverão ganhar novas versões.

Além do relançamento dos discos, a homenagem da dupla se estenderá a um filme contando sua história. As gravações da produção, que é intitulada “Não Aprendi Dizer Adeus”, estavam marcadas para começarem neste mês, mas foram adiadas devido à pandemia de coronavírus. Por enquanto, o único nome confirmado no elenco é Bruno Gagliasso, que irá interpretar Leonardo nas telonas.

