Leonardo se irrita com falha ao vivo em live e xinga equipe

Leonardo não conseguiu controlar sua insatisfação num dos momentos da sua live, neste sábado (27), após um problema técnico no retorno do som. O sertanejo interrompeu a música e xingou a equipe.

“O que deu aí? Como eu cantei as primeiras e não tinha essa porr* de delay?“, disparou o cantor, visivelmente irritado. “O som estava do caralho, estava lindo. Quem foi o filho da pu** que estava mexendo aí? Vocês cagam no pau e depois… Quem foi?”, reclamou o famoso.

Leonardo ainda disse que a equipe teve muito tempo para se preparar para a live, que é a primeira solo dele. “São três dias que vocês estão montando esse trem. Puta que pariu. Quando o cara não bebe não tá com nada. O povo falou para eu não beber nessa live. Bonitos estão vocês que não bebem”, ironizou o cantor.

Em outro momento, o artista recebeu elogios de jornalistas como Fabiola Reipert, Leo Dias e Ester Rocha, mas descartou o título de “rei das lives”.

“Esse negócio de rei… Rei é o Roberto Carlos. A gente é rei da cachaça. Hoje estou meio triste, mas prometo que vou melhorar”, disse o cantor, que, entre uma música e outra, trocou a bebida alcoólica por água. “Hoje não vou beber mais, só na água”, avisou ele.

