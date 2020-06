Leonardo Viera ganha declaração do marido ao completar 12 anos juntos

Leonardo, atualmente com 51 anos, explicou que um dos motivos que o fez deixar o Brasil foi por ter já ter sofrido ameaça de morte por ser gay

Discreto com relação à sua vida pessoal, Leonardo Vieira, galã de novelas como “Renascer”, “Senhora do destino” e “Sonho meu”, ganhou uma declaração de amor do marido, Leandro Fonseca, após os dois completarem 12 anos juntos.

“Cor, felicidade, alegria, amor, parceria, admiração, sonhos, planos, conquistas, superações, união, sorte, companheirismo, gratidão, sorrisos e por ai já se vão 12 anos e vai e vai e vai e vai”, escreveu.

Os dois estão morando em Portugal desde o fim de 2018. Em entrevista ao EXTRA, em maio, Leonardo, atualmente com 51 anos, explicou que um dos motivos que o fez deixar o Brasil foi por ter já ter sofrido ameaça de morte por ser gay.

“Em Portugal, a homofobia é bem menor que no Brasil, eu não sofro ameaças de morte por ser eu, como já aconteceu no meu país”, disse.

