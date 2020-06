Líder indígena Mário Puyanawa morre por Covid-19 aos 77 anos

O corpo foi sepultado na ala Covid do cemitério Morada da Paz, em Cruzeiro do Sul. Ele deixa esposa e 8 filhos

O patriarca do povo indígena Puyanawa, da Aldeia Barão, em Mâncio Lima, Mário Cordeiro de Lima, 77 anos, morreu vítima da Covid-19 na manhã deste sábado, 20, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Mário foi o primeiro cacique da Aldeia Barão, era pai de Joel, o atual líder dos Puyanawa. Estava internado há 14 dias na unidade hospitalar entre enfermaria e UTI, mas o quadro piorou e ele não resistiu.

O corpo foi sepultado na ala Covid do cemitério Morada da Paz, em Cruzeiro do Sul. Ele deixa esposa e 8 filhos.

