Ludmilla escancara guerra com Anitta, expõe mensagens e Ivete Sangalo é envolvida: ‘Cínica, sonsa e manipuladora’

Em longo vídeo, Ludmilla expôs conversas trocadas com Anitta no WhatsApp com direito à citação do nome de Ivete Sangalo

Ludmilla e Anitta têm trocado farpas nas redes sociais desde a semana passada após a esposa de Brunna Gonçalves se irritar com uma citação feita pela namorada de Gui Araújo em seu programa no Multishow e, agora, resolveu expor mensagens íntimas trocadas com a ex de Pedro Scooby, com direito à citação da cantora baiana Ivete Sangalo.

Em um longo vídeo postado no IgTV de seu perfil no Instagram, a esposa de Brunna Gonçalves disse que se trata de uma carta pública para expor sua ex-amiga.

Anitta e Ludmilla já foram bastante próximas uma da outra e chegaram a gravar um feat juntas em parceria internacional com o rapper dos Estados Unidos, Snoop Dog. Entretanto, as duas romperam de vez justamente após uma treta por causa dos direitos autorais em relação à canção “Onda Diferente”, que tem a participação do artista norte-americano.

LUDMILLA EXPÕE ANITTA E MENSAGENS CITAM IVETE SANGALO

Na carta pública compartilhada pela esposa de Brunna Gonçalves, a funkeira expõe prints de uma conversa via WhatsApp com a companheira de Gui Araújo referente à interpretação feita por Ivete Sangalo da canção “Onda Diferente” em setembro de 2019, durante apresentação no Rock in Rio.

Ludmilla mostra print de um agradecimento que fez à Ivete Sangalo pela homenagem e diz que estava sendo atacada pelos fãs de Anitta por, supostamente, excluir a cantora como sendo uma das intérpretes da canção original. Lud, então, diz que se referia à parte da composição, já que a canção foi escrita por ela e, por isso, não citou a namorada de Gui.

“Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha”, diz Lud.

Anitta, por sua vez, afirma que não gostou do fato de Ivete Sangalo ter interpretado a canção e diz que as críticas dos fãs é porque eles sabem de “uma certa história dela comigo e por isso estão assim”.

Ainda sobre a treta pelos direitos autorais da canção Onda Diferente, Ludmilla diz o seguinte:

“O maior problema foi sempre ela [Anitta] com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: ‘Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora’, eu ia falar: ‘Show! Bota seu nome lá’. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!”.

CRÍTICAS

Por fim, Ludmilla usa adjetivos pouco elogiosos para se referir à Anitta, insinuando que a cantora é “cínica, sonsa e manipuladora”.

Ludmilla conclui dizendo que os fãs têm sorte por não conviver com Anitta e de só a conhecerem em cima do palco pois, nos bastidores e no convívio diário, a funkeira tem um comportamento “desapontador”.

“Depois que conheci a pessoa fui frustrante. Mais frustrante ainda foi ouvir meu empresário e outras pessoas no meio artista pedindo para eu aguentar. Que eu ia sair perdendo. Que era melhor não entrar em briga com ela. Sempre abaixei a cabeça. Eu como mulher preta as pessoas queriam que as pessoas ficassem no meu canto. ‘Você é preta, nem tinha que estar no lugar que está’. Para eu vir falar aqui, está custando muito. A gente não tem sangue de barata. Atrás das câmeras ela é uma pessoa e na frente é outra (…). Ela é manipuladora. É o tipo de pessoa que só quero distância e mais nada”, completou Ludmilla.

