Luísa Sonza ironiza após receber chuva de dislikes em clipe com Vitão

A cantora Luísa Sonza ironizou o número de desaprovação em seu mais recente trabalho em parceria com Vitão. A música Flores foi lançada na última sexta-feira (12/06), no canal do cantor no Youtube e, desde então, tem recebido diversas críticas e descurtidas. Até o momento, o clipe tem o número de 3,4 milhões de dislikes.

No perfil do Twitter, no domingo (14/6), a cantora brincou sobre os números e falou: “A meta é passar o Justin”, se referindo ao canadense Justin Bieber, que tem o recorde de clipe com mais desaprovação, 11 milhões, com a música Baby.

No sábado (13/6), dia seguinte ao lançamento, a loira já tinha se posicionado sobre o assunto e contou que sua equipe sugeriu que deixassem as curtidas em modo privado, mas ela se recusou. “Eu não vou privar porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho nesse país”, disparou Sonza.

Whindersson Nunes também fui um dos que saíram em defesa de Luísa, sua ex-mulher. No Twitter ele escreveu: “Também quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate. A tristeza dos outros me entristece. Não vejo justiça em julgar. Se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa”, pediu o humorista.

