Luto: Aos 34 anos, ator de A Culpa é das Estrelas é encontrado morto em casa: “foi cedo demais”

A morte não avisa quando e muito menos a vida de quem vai ceifar! Ninguém está preparado para partir ou perder alguém amado. É triste, mas é justamente assim que acontece. Agora, mais uma estrela brilha no céu, pois o renomado ator indiano Sushant Singh Rajput, partiu aos 34 anos de idade.

No último domingo (14) pela manhã, o astro foi encontrado sem vida dentro de sua casa. “Dói-nos compartilhar que Sushant Singh Rajput não está mais conosco”, dizia um trecho do comunicado divulgado pela família.

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, o ator foi achado pendurado no teto de sua casa. A indústria cinematográfica de Bollywood, maior da Índia, ficou bastante abalada com a morte do artista.

Rajput começou sua carreira em novelas, estreando em Bollywood no ano de 2013. Ele participou de dez filmes e vai ser visto, em um remake indiano do filme A culpa é das estrelas.

Além das muitas homenagens recebidas dos fãs, amigos e parentes, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi também mostrou sua solidariedade e descontentamento pelo ocorrido. “Um jovem ator brilhante foi cedo demais. Sua ascensão no mundo do entretenimento inspirou muitos e deixa para trás várias performances memoráveis”, disse ele em seu perfil do Twitter.

Jovem, talentoso e com um futuro brilhante, o ator indiano de A Culpa é das Estrelas sem dúvidas morreu prematuramente, mas seu legado fica para ser lembrado sempre! A morte dele está sendo investigada pelas autoridades indianas.

