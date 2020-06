Mãe diz que não foi fácil saber que irmão de Luciano Huck era gay

O irmão do apresentador Luciano Huck, Fernando Grostein, 39, resolveu fazer uma live especial com sua mãe, Marta Grostein, para compartilhar sua história de quando se assumiu gay para a família. A ideia surgiu em prol ao orgulho LGBTQI+, celebrado neste mês de junho.

“Não vou dizer que tudo foi fácil, porque foram muitas novidades ao mesmo tempo, e eu fui aprendendo, passei a ver as coisas com outros olhos”, afirmou Marta, durante a transmissão feita através das redes sociais do cineasta. Também participaram da conversa os apresentadores Luciano Huck e Angélica.

Grostein revelou sua sexualidade aos 21 anos durante um jantar em família. “Começamos a jantar e lá pelas tantas você falou: ‘Mãe, eu sou gay’. Essa revelação foi muito inesperada para mim, me pegou de surpresa, desprevenida, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça”, contou a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

A arquiteta e urbanista não negou que muitos fantasmas rondaram sua mente com a notícia do filho caçula, principalmente por temer os preconceitos e a violência que ele enfrentaria na sociedade. “Comecei a chorar, foi a minha reação instantânea. Tudo me dava medo, um medo do que você podia sofrer na vida, do que podia te acontecer, das dificuldades que você podia passar”, explicou.

Apesar disso, a mãe do apresentador do programa Caldeirão do Huck (Globo) disse que cresceu como pessoa. “Depois que tudo é absorvido se torna muito normal. Todos esses fantasmas viram nada. Não foi um caminho fácil nem para você nem pra gente. Mas não quer dizer que não foi bom.”

Além de ter acompanhado a live, Luciano Huck fez uma breve participação em que parabenizou o irmão pela atitude. “Foi um presente para a nossa família”, disse o apresentador sobre o noivo de Fernando Grostein, que também se chama Fernando.

“Meu irmão, Fernando, por quem tenho enorme orgulho e amor, no último domingo, nos fez um convite inusitado. No intuito de ajudar outras famílias que possam estar vivendo situação semelhantes, propôs que conversássemos abertamente em uma “live” sobre o dia que ele assumiu ser gay. Nossa mãe deu show”, escreveu Huck sua publicação no Instagram.

Fernando Grostein está noivo do ator Fernando Siqueira, 22. Recentemente o cineasta resolveu mandar um recado aos internautas que os criticam. “Se você realmente acha que não é homofóbico, pense no fundo da sua alma se você não é mesmo”, disse.

